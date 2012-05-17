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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 21:27 BJT

〔美国农业〕民间出口商向中国销售48万吨美国大豆--USDA

路透5月17日电---美国农业部(USDA)周四称,民间出口商向中国销售了48万吨2011/12市场年度交货的美国大豆.

USDA称,出口商也向伊拉克销售了10万吨2012/13市场年度交货的美国硬红冬小麦.

小麦的下一个市场年度始于6月1日,大豆的下一个市场年度始于9月1日.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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