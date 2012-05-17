版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 17日 星期四 21:47 BJT

〔美国股市〕开盘近持平,投资者关注欧洲形势

路透纽约5月17日电---美国股市周四开盘几无变动,之前股指期货交投振荡,因投资者聚焦西班牙经济和银行系统的担忧,对希腊的消息做出反应.

道琼工业指数.DJI跌5.00点,或0.04%至12,593.55.标准普尔500指数.SPX跌0.28点,或0.02%报1,324.52点.Nasdaq综合股价指数.IXIC涨0.78点,或0.03%至2,874.82点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐