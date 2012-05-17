〔美国热股〕加皇及瑞信有意收购美银美林的美国以外财富管理业务

路透5月17日电---多位消息人士向路透表示,加拿大皇家银行(RY.TO)及瑞士信贷CSGN.VX都有意收购美银美林(BAC.N)的美国以外财富管理业务,这项收购案价值可能约达20亿美元.[ID:nST0518401]