〔国际油市〕6月2日止四周OPEC石油日均出口料将下降42万桶--分析师

路透伦敦5月17日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月2日的四周内,石油日均出口料将下降42万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至6月2日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将降至2,388万桶,截至5月5日止四周每日原油出口量为2,430万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.

OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.但该组织成员国目前的产量远超目标.(完)