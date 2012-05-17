〔欧洲汇市〕英镑兑美元挫跌,受累于希腊局势和英央行鸽派通胀报告

* 英镑兑美元降至3月以来最低

* 希腊和西班牙相关忧虑激发市场避险,提振美元需求

* 英国央行公布鸽派论调的通胀报告后,英镑兑欧元走势挣扎

路透伦敦5月17日电---英镑兑美元周四触及一个半月低点,因市场担忧希腊形势和西班牙银行业的脆弱性.英国央行下调英国经济成长预估后,投资者亦看空英镑.

英镑兑欧元也下滑,欧元表现不及多数其他货币,因市场人士担忧更多欧元区债权国恐将进一步陷入危机的风险.

分析师表示,英镑兑美元可能进一步疲弱,英国央行周三公布的通胀报告表明英国经济前景低迷,且对实施另一轮资产购买计划敞开大门.

英镑兑美元GBP=D4下挫0.65%至日低1.5879美元,为3月22日以来最低,并创下逾一个月来的最大单日百分比跌幅.英镑兑美元跌破100日和200日移动均线切入位1.5826后跌势加速.

英镑兑美元稍晚削减跌幅,报1.5834,此前国费城联邦储备银行公布的美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数不及预期.[ID:nEAPAH0E21]

"(英国央行总裁)金恩没有更清楚的说明他计划如何帮助英国摆脱衰退,令人有点失望.我们看到今日市场对此有所反应,"Danske Markets首席分析师John Hydeskov称.

Hydeskov表示,鸽派论调的通胀报告助力提振欧元,欧元兑英镑EURGBP=D4攀升0.5%至0.8027英镑.

欧元兑英镑脱离周三所及三年半低点0.7950英镑,但很多市场人士表示,若希腊政局动荡引发更多对于欧元替代品的需求,则欧元兑英镑可能再度测试该水准.

如果投资者信心进一步恶化,或将提振高流动性的美元需求,从而推动英镑兑美元跌向1.56美元附近的3月低位.

"英镑兑美元将持续承压,美元在当前外汇环境下仍将最终成为避险的首选,"摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard表示.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]