〔欧洲汇市〕英镑兑美元挫跌,受累于希腊局势和英央行鸽派通胀报告

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 英镑兑美元降至3月以来最低
* 希腊和西班牙相关忧虑激发市场避险,提振美元需求
* 英国央行公布鸽派论调的通胀报告后,英镑兑欧元走势挣扎
路透伦敦5月17日电---英镑兑美元周四触及一个半月低点,因市场担忧希腊形势和西班牙银行业的脆弱性.英国央行下调英国经济成长预估后,投资者亦看空英镑.
英镑兑欧元也下滑,欧元表现不及多数其他货币,因市场人士担忧更多欧元区债权国恐将进一步陷入危机的风险.
分析师表示,英镑兑美元可能进一步疲弱,英国央行周三公布的通胀报告表明英国经济前景低迷,且对实施另一轮资产购买计划敞开大门.
英镑兑美元GBP=D4下挫0.65%至日低1.5879美元,为3月22日以来最低,并创下逾一个月来的最大单日百分比跌幅.英镑兑美元跌破100日和200日移动均线切入位1.5826后跌势加速.
英镑兑美元稍晚削减跌幅,报1.5834,此前国费城联邦储备银行公布的美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数不及预期.[ID:nEAPAH0E21]
"(英国央行总裁)金恩没有更清楚的说明他计划如何帮助英国摆脱衰退,令人有点失望.我们看到今日市场对此有所反应,"Danske Markets首席分析师John Hydeskov称.
Hydeskov表示,鸽派论调的通胀报告助力提振欧元,欧元兑英镑EURGBP=D4攀升0.5%至0.8027英镑.
欧元兑英镑脱离周三所及三年半低点0.7950英镑,但很多市场人士表示,若希腊政局动荡引发更多对于欧元替代品的需求,则欧元兑英镑可能再度测试该水准.
如果投资者信心进一步恶化,或将提振高流动性的美元需求,从而推动英镑兑美元跌向1.56美元附近的3月低位.
"英镑兑美元将持续承压,美元在当前外汇环境下仍将最终成为避险的首选,"摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard表示.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约