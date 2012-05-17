版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 00:08 BJT

〔标题新闻〕惠誉称巴克莱等全球29家大型银行可能共需5,660亿美元以满足更严的新资本规则

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GH9DY]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐