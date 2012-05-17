〔欧元债市〕西班牙公债因银行业和希腊忧虑下挫,德债期货升至纪录高位

* 德债期货触及纪录高位;西班牙公债收益率上涨

* 忧虑西班牙银行业及该国借贷成本

* 西班牙公债标售得到国内买家支持,收益率上涨

* 一些投资人对德债获利了结

路透伦敦5月17日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四上涨,因忧虑该国银行业及西班牙借贷成本急升,使投资资金流向避险资产,推高德债期货至纪录高位.

西班牙公债标售得到国内银行强劲支持,但未能改变市场广泛认为西班牙公债收益率很可能在未来几周进一步上升的观点.

西班牙标售三批公债的其中两批的借贷成本上升超过1个百分点,表明收益率正迅速升向难以维继的水平.

希腊政治危机也加重市场的焦虑,而西班牙银行,因对不良房地产贷款提列拨备而承受压力,将可能不如今年稍早那么热心将资金投入政府公债.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率尾盘升6个基点,报6.37%,西班牙五年期公债ES5YT=TWEB收益率涨8个基点,至5.47%,而该国两年期公债ES2YT=TWEB收益率升10个基点,至4.23%.

德债期货FGBLc1再次触及纪录高位,盘中最高升至143.79.德债期货日内升49个跳动点,结算价报143.67.

而10年期德债DE10YT=TWEB收益率下跌至1.414%的纪录低点.瑞穗利率策略师Riccardo Barbieri说,10年期德债收益率如果持续在1.50%以下,将可能低见1.25%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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