〔欧洲股市〕触及五个月低点,因忧虑欧元区解体

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.2%,Euro STOXX 50指数跌1.3%

* 西班牙银行Bankia股价暴跌14.1%,因忧虑挤兑

* 欧元区银行指数下挫2.7%至纪录低点

路透伦敦5月17日电---欧洲股市周四连续第四日下跌,触及多个月低点,且一关键的银行指数创纪录低位,因西班牙银行业危机不断升级,令市场愈发担忧欧元区可能分裂.

西班牙银行Bankia(BKIA.MC)股价暴跌14.1%,此前一报纸报导称,过去一周Bankia客户由银行账户提领逾10亿欧元(12.7亿美元),引发外界臆测该受困银行可能出现挤兑.此报导后来被政府否认.

该报导令市场更加担忧,西班牙银行业进行昂贵的、由政府主导的改革,将致使该国财政状况到达不可维系的水平.

"蔓延风险存在,千真万确,"一位驻伦敦的银行分析师称,"虽然日内市场热议银行存款可能挤兑,但我认为,该国债市中的挤兑持续了数月,民间资本已离开西班牙."

西班牙指标Ibex 35指数.IBEX下挫1.1%至2003年来最低水平.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.2%,报981.43点,触及五个月收盘新低.Euro STOXX 50指数跌1.3%,至2,146.91点,触及六个月收盘新低.

STOXX 600欧元区银行业指数.SX7E下挫2.7%,至历史新低79.41点.

英国富时100指数.FTSE收跌1.24%,报5,338.38点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.18%,报6,308.96点;法国CAC-40指数.FCHI收跌1.2%,报3,011.99点.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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