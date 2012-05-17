〔欧洲股市〕触及五个月低点,因忧虑欧元区解体

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.2%,Euro STOXX 50指数跌1.3%
* 西班牙银行Bankia股价暴跌14.1%,因忧虑挤兑
* 欧元区银行指数下挫2.7%至纪录低点
路透伦敦5月17日电---欧洲股市周四连续第四日下跌,触及多个月低点,且一关键的银行指数创纪录低位,因西班牙银行业危机不断升级,令市场愈发担忧欧元区可能分裂.
西班牙银行Bankia(BKIA.MC)股价暴跌14.1%,此前一报纸报导称,过去一周Bankia客户由银行账户提领逾10亿欧元(12.7亿美元),引发外界臆测该受困银行可能出现挤兑.此报导后来被政府否认.
该报导令市场更加担忧,西班牙银行业进行昂贵的、由政府主导的改革,将致使该国财政状况到达不可维系的水平.
"蔓延风险存在,千真万确,"一位驻伦敦的银行分析师称,"虽然日内市场热议银行存款可能挤兑,但我认为,该国债市中的挤兑持续了数月,民间资本已离开西班牙."
西班牙指标Ibex 35指数.IBEX下挫1.1%至2003年来最低水平.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.2%,报981.43点,触及五个月收盘新低.Euro STOXX 50指数跌1.3%,至2,146.91点,触及六个月收盘新低.
STOXX 600欧元区银行业指数.SX7E下挫2.7%,至历史新低79.41点.
英国富时100指数.FTSE收跌1.24%,报5,338.38点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.18%,报6,308.96点;法国CAC-40指数.FCHI收跌1.2%,报3,011.99点.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。