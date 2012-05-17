〔英国债市〕10年期英债收益率接近纪录低点,受希腊和西班牙忧虑推动

路透伦敦5月17日电---10年期英国公债收益率(殖利率)周四降至纪录新低附近,因投资者担忧希腊可能退出欧元区的影响,且在市场忧虑西班牙Bankia银行的情况下,该国借贷成本大涨.

希腊的欧元区成员国地位受到质疑,左翼激进联盟党领袖周四预计,该党派将在下月的选举中大获全胜,并拒绝停止要求结束"野蛮的"撙节举措.

西班牙早时标债中的借贷成本飙涨,尽管国内银行提供强劲支撑,此前经济数据证实该国陷入衰退.

西班牙借贷成本正快速升至难以承担的水准,雪上加霜的是一报纸报导称,过去一周该国银行Bankia(BKIA.MC)客户由银行账户提领逾10亿欧元.此报导后来被西班牙政府否认.

收盘时西班牙公债较德国公债利差脱离日高逾496个基点,导致英债削减涨幅.6月英债期货FLGM2结算价上升24个跳动点,报118.57,表现不及可比德债FGBLM2约25个跳动点.

"过去几天人们对欧元区分裂的看法只是表面上有所变化,这也是为何英债仍然抢手的原因,"天达固定收益分析师Brian Barry表示.

英债期货稍早触及日高118.97,接近周三所及纪录高位119.02,但随后回吐一些涨幅,因风险情绪得到改善.

Barry称,"二线国家债券收益率改善,致使(英债)在午后交易时段略微不佳表现."

现货市场方面,10年期英债收益率GB10YT=RR下降2个基点,报1.857%,稍早一度低见1.825%,接近周三触及的纪录低点1.824%.

英债较德债利差走阔约3个基点至43个基点.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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