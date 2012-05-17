〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第四日上涨,市场担忧种植区干燥天气

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上升约3%,为连续第四日上涨.交易商称,市场担忧全球主要种植区的干燥气候可能令今年的收成减少.
小麦价格连升四日的涨幅达10.8%,这是价格自1月连涨六日以来持续时间最长的一次.
交易商也指出有一些技术性买盘.指标CBOT-7月小麦合约WN2收在100日移动均线上方,为4月3日以来首次.
Commodity Weather Group气象家Joel Widenor称,未来10天,美国大平原主要硬红冬麦地区料降雨有限,但俄克拉何马州和堪萨斯州东南部周末可能出现一些暴风雨.
美国农业部最新一周的小麦出口量为711,400吨(包括新作和旧作),高于分析师预计的400,000-600,000吨区间.
CBOT-7月小麦期货WN2收高19美分,报每蒲式耳6.57-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为161,320口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 王翔琼;审校 李军
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约