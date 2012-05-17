〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第四日上涨,市场担忧种植区干燥天气

路透5月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上升约3%,为连续第四日上涨.交易商称,市场担忧全球主要种植区的干燥气候可能令今年的收成减少.

小麦价格连升四日的涨幅达10.8%,这是价格自1月连涨六日以来持续时间最长的一次.

交易商也指出有一些技术性买盘.指标CBOT-7月小麦合约WN2收在100日移动均线上方,为4月3日以来首次.

Commodity Weather Group气象家Joel Widenor称,未来10天,美国大平原主要硬红冬麦地区料降雨有限,但俄克拉何马州和堪萨斯州东南部周末可能出现一些暴风雨.

美国农业部最新一周的小麦出口量为711,400吨(包括新作和旧作),高于分析师预计的400,000-600,000吨区间.

CBOT-7月小麦期货WN2收高19美分,报每蒲式耳6.57-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为161,320口.(完)

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