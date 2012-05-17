〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第三日收高,受出口需求提振

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四为连续第三日收高.交易商称,近月合约领涨,受惠于美国旧作大豆的出口需求,特别是来自中国的需求.
美国农业部已证实,向中国售出48万吨于2011/12销售年度付运的美国大豆.
美国农业部公布,一周美国大豆出口销量为67.33万吨,低于分析师预估的100-140万吨.但除57,100吨以外,所有售出的大豆在2011/12年交付,此为利多因素.
豆粕期货受阿根廷大豆进一步减产的担忧支撑.
阿根廷农业部将该国2011/12年度大豆产量预估从4,290万吨下调至4,150万吨.
美国农业部表示,一周美国豆粕出口销量为19.57万吨,豆油出口销量为4.81万吨.
CBOT-7月大豆期货SN2收高16美分,报14.38美元.
7月豆粕合约SMN2涨3.0美元,报每短吨428美元.7月豆油合约BON2跌0.29美分,收报每磅50.72美分.
今日CBOT预估大豆成交量为199,098口,豆油成交量为96,878口,豆粕成交量为63,869口.
以下为CBOT农产品期货在1859 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 625.00 5.00 0.8% -3.3%
CBOT大豆Sc1 1438.00 16.00 1.1% 20.0%
CBOT豆粕SMc1 428.00 3.00 0.7% 38.3%
CBOT豆油BOc1 50.72 0.29 0.6% -2.6%
CBOT小麦Wc1 657.75 19.00 3.0% 0.8%
CBOT稻米RRc1 1526.50 15.00 1.0% 4.5%
EU小麦BL2H0 207.25 4.00 2.0% 2.3%
NYMEX原油期货CLc1 92.46 -0.34 -0.4% -6.4%
道琼工业指数.DJI 12,509 -88 -0.7% 2.4%
现货金XAU= 1573.71 35.41 2.3% 0.6%
欧元/美元EUR= 1.2712 -0.0002 0.0% -1.8%
美元指数.DXY 81.3820 0.0110 0.0% 1.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 1137 0 0.0% -34.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 王翔琼;审校 李军
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约