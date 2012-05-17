〔全球金市〕金价跌深反弹逾2.6%,因技术买盘信号及美国数据不佳

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 金价在几乎触及100周移动均线切入位后反弹
* 金价录得1月底来最大单日升幅
* 实货买盘回场
路透纽约5月17日电---金价周四大涨逾2.6%,为1月底来最大单日升幅,因技术买盘信号及新的迹象显示美国经济迟滞,抵消了对欧债危机不断加重的焦虑.
在周三徘徊在熊市边缘,即较9月纪录高位回落逾20%后,金价盘初反弹,因之前费城联储数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,交易商称这令投资人再度点燃对美联储可能向体系挹注更多资金刺激经济的希望.
在金价几乎要触及关键的12月低点,仅略高于重要技术长期支撑位--100周移动均线切入位1,515美元后,技术性买盘带动反弹.
但由于欧元和美股下滑,且希腊仍在退出欧元区的边缘,许多交易商认为今日升势只不过是"回光返照",及小幅短暂上涨,之后将大跌.
1822GMT,现货金XAU=大涨2.36%,报每盎司1,575.5美元,略低于日高1,579.70美元,在周三挫至12月低点1,527美元附近后已经回升超过50美元.
技术指标显示期金深陷超卖区域,14日相对强弱指标(RSI)周三为22,低于或等于30即为超卖,周四反弹至37.
美国6月期金GCcv1一度跳升2.8%,触及1,579.8美元高位,为去年10月来最大单日升幅,结算价报1,574.9美元,升2.5%,周三该期金跌至1,526.70美元的数月低点.
分析师表示,COMEX期货市场6月选择权到期也有助于支撑金价,因许多投资人认为金价在目前水准是入市良机.
世界黄金协会(WGC)周四表示,中国第一季的黄金需求创下纪录高位,因投资者担心通胀和楼市调控,与金价高企导致的全球消费下降趋势相左.
该协会称,今年前三个月全球黄金需求按年降低5%至1,097.6吨,因随着均价较上年同期涨22%,珠宝业和科技领域减少采购,但投资需求和央行买盘帮助缓和跌势.
中国连续第二季成为世界最大黄金消费国,中国黄金消费者需求上涨10%至255.2吨,超过印度的207.6吨,印度需求按年降低29%.[ID:nSB1552540]
现货银价XAG=一度反弹逾4%,报28.32美元,为2月来最大单日升幅.之前连跌八日,为2008年8月底连跌10日来最长跌势.纽约市场午后盘中,升3.35%,报28.05美元.
现货铂金XPT=升1.51%,报1,445.74美元,现货钯金XPD=大涨2.47%,报601.47美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3