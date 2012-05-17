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市场报道 | 2012年 5月 18日 星期五 03:38 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收在逾两年低点,空头完全主导市况

路透纽约5月17日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周四收在两年三个月低点,分析师称因投机性抛盘打压,供应充裕以及全球经济动荡令市场空头牢牢掌控.

ICE-7月期棉合约CTN2收低0.32美分,报每磅76.65美分,根据路透数据,这是现货月合约2010年2月来最低收位.今日交投区间介乎76.26-78.23美分.

美国等地棉花丰产、美元强劲、经济疲弱以及欧债危机合力压制期棉.

期棉呈现技术性超卖,14日相对强弱指标为23,30或低于30即为超卖.

新作12月合约CTZ2也跌0.71美分,收报73.90美分,盘中在73.78-75.60美分之间交投.

基本面而言,出口销售强劲.美国农业部公布,上周出口销售美国高地棉17.86万出口包,中国就买入了7.6万.

根据汤森路透数据,周四成交量略高于17,100口,较30日均值低约三分之一.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月16日,未平仓合约触及189,132口.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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