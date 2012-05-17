〔纽约期市〕ICE期棉收在逾两年低点,空头完全主导市况

路透纽约5月17日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周四收在两年三个月低点,分析师称因投机性抛盘打压,供应充裕以及全球经济动荡令市场空头牢牢掌控.

ICE-7月期棉合约CTN2收低0.32美分,报每磅76.65美分,根据路透数据,这是现货月合约2010年2月来最低收位.今日交投区间介乎76.26-78.23美分.