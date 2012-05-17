〔纽约期市〕ICE期棉收在逾两年低点,空头完全主导市况

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约5月17日电---美国洲际交易所(ICE)期棉周四收在两年三个月低点,分析师称因投机性抛盘打压,供应充裕以及全球经济动荡令市场空头牢牢掌控.
ICE-7月期棉合约CTN2收低0.32美分,报每磅76.65美分,根据路透数据,这是现货月合约2010年2月来最低收位.今日交投区间介乎76.26-78.23美分.
美国等地棉花丰产、美元强劲、经济疲弱以及欧债危机合力压制期棉.
期棉呈现技术性超卖,14日相对强弱指标为23,30或低于30即为超卖.
新作12月合约CTZ2也跌0.71美分,收报73.90美分,盘中在73.78-75.60美分之间交投.
基本面而言,出口销售强劲.美国农业部公布,上周出口销售美国高地棉17.86万出口包,中国就买入了7.6万.
根据汤森路透数据,周四成交量略高于17,100口,较30日均值低约三分之一.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月16日,未平仓合约触及189,132口.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约