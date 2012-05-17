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债券 | 2012年 5月 18日 星期五 04:09 BJT

〔美国基金〕5月16日当周货币市场基金减少53.5亿美元--ICI

路透5月17日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至5月16日当周,美国货币市场共同基金总资产减少53.5亿美元,至2.563万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加27.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少80.1亿美元,免税基金减少1.27亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加3.69亿美元至8,898.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加11.2亿美元,至1,868.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少7.32亿美元至5,159.9亿美元.免税基金资产减少1,700万美元至1,870.8亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少57.2亿美元至1.673万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加16.7亿美元至6,853.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少72.8亿美元至9,010.3亿美元.免税基金资产减少1.1亿美元,至869.5亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 利棣儿;审校 李军

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