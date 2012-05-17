〔美国基金〕5月16日当周货币市场基金减少53.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加3.69亿美元至8,898.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加11.2亿美元,至1,868.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少7.32亿美元至5,159.9亿美元.免税基金资产减少1,700万美元至1,870.8亿美元.