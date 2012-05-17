〔美国债市〕公债价格上涨,受惠于美制造业数据疲弱及欧洲相关忧虑

* 美国地区性制造业数据疲弱,提振公债价格

* 关注希腊形势,西班牙银行业评级料遭调降

* 美国10年期公债收益率接近60年低点

* 美国10年期通膨保值债券(TIPS)得标收益率创纪录负值水准

路透纽约5月17日电---美国公债价格周四上涨,因美国地区性制造业活动数据令人失望,且市场担忧希腊政局动荡和西班牙银行业情况,引发避险买盘.

指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR降至逾七个月来的最低,接近至少60年来的最低水准1.67%.

"收益率呈下降趋势," Bank of the West资本市场部门副总裁Paul Montaquila表示,"一直从欧元区传来的消息以及很多不同方面出现的不确定性,助力美国公债价格上涨."

分析师和交易商表示,市场担忧经济复苏进程及欧洲金融危机的蔓延,促使市场清算稍早因全球经济改善而进行的升息押注.

惠誉周四将希腊债信评级调降至更低的垃圾级别,指出这个债台高筑的国家或会退出欧元区.该评级机构称,此举可能导致所有希腊债务普遍违约.

美国方面,美国费城联邦储备银行称,美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数意外下降.该报告激发市场对经济的忧虑,早时并引发一波美国公债买盘,且买盘规模不断加大.[ID:nEAPAH0E21]