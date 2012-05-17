〔美国债市〕公债价格上涨,受惠于美制造业数据疲弱及欧洲相关忧虑

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 美国地区性制造业数据疲弱,提振公债价格
* 关注希腊形势,西班牙银行业评级料遭调降
* 美国10年期公债收益率接近60年低点
* 美国10年期通膨保值债券(TIPS)得标收益率创纪录负值水准
路透纽约5月17日电---美国公债价格周四上涨,因美国地区性制造业活动数据令人失望,且市场担忧希腊政局动荡和西班牙银行业情况,引发避险买盘.
指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR降至逾七个月来的最低,接近至少60年来的最低水准1.67%.
"收益率呈下降趋势," Bank of the West资本市场部门副总裁Paul Montaquila表示,"一直从欧元区传来的消息以及很多不同方面出现的不确定性,助力美国公债价格上涨."
分析师和交易商表示,市场担忧经济复苏进程及欧洲金融危机的蔓延,促使市场清算稍早因全球经济改善而进行的升息押注.
惠誉周四将希腊债信评级调降至更低的垃圾级别,指出这个债台高筑的国家或会退出欧元区.该评级机构称,此举可能导致所有希腊债务普遍违约.
美国方面,美国费城联邦储备银行称,美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数意外下降.该报告激发市场对经济的忧虑,早时并引发一波美国公债买盘,且买盘规模不断加大.[ID:nEAPAH0E21]
避险资金流入提振美国公债价格.30年期公债收益率徘徊于五个月以来最低水平.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。