版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 18日 星期五 04:32 BJT

〔美股业绩〕应用材料第二季营收为25.4亿美元,高于预期

路透旧金山5月17日电---全球晶片设备生产龙头企业应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)周四公布会计年度第二季营收为25.4亿美元,净利2.89亿美元,合每股盈余(EPS)为0.22美元,因对移动设备的芯片(晶片)需求刺激对该公司制造的设备的支出,扶助抵销太阳能电池制造设备需求下降的影响.

应用材料预期,会计年度第三季营收较上季持平至下跌10%.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预期应用材料截止4月的会计年度第二季营收为23.99亿美元,截止7月的会计年度第三季营收为24.43亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美股业绩....[US-RES-CMN] 美股财测....[US-RESF-CMN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐