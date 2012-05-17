〔美股业绩〕应用材料第二季营收为25.4亿美元,高于预期

路透旧金山5月17日电---全球晶片设备生产龙头企业应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)周四公布会计年度第二季营收为25.4亿美元,净利2.89亿美元,合每股盈余(EPS)为0.22美元,因对移动设备的芯片(晶片)需求刺激对该公司制造的设备的支出,扶助抵销太阳能电池制造设备需求下降的影响.