〔美股业绩〕应用材料第二季营收为25.4亿美元,高于预期

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透旧金山5月17日电---全球晶片设备生产龙头企业应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)周四公布会计年度第二季营收为25.4亿美元,净利2.89亿美元,合每股盈余(EPS)为0.22美元,因对移动设备的芯片(晶片)需求刺激对该公司制造的设备的支出,扶助抵销太阳能电池制造设备需求下降的影响.
应用材料预期,会计年度第三季营收较上季持平至下跌10%.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预期应用材料截止4月的会计年度第二季营收为23.99亿美元,截止7月的会计年度第三季营收为24.43亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美股业绩....[US-RES-CMN] 美股财测....[US-RESF-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约