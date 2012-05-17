〔金属期市〕期铜在近四个月低点持稳,受希腊危机打压

* 欧洲央行停止向部分希腊银行提供流动性

* 西班牙公债收益率大涨,引发希腊危机蔓延的担忧

* 期铅、期锌和期锡触及数月低点

路透纽约/伦敦5月17日电---铜价周四在昨日触及四个月低点后持稳,但鉴于投资人担心如果希腊退出欧元区且出现债务违约,西班牙可能遭受重创,此间市场人气谨慎.

期铜结束四日连跌,但对欧债危机、中国需求放缓和美国经济脆弱的担忧也令期铜止步不前.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨7,649美元,周三收报7,665美元.期铅、期锌和期锡也触及数月低点.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2小幅收高0.001美元,报每磅3.4790美元.

欧洲央行已停止向一些被认为不具有偿债能力的希腊银行提供流动性.希腊将再次举行全国大选,抗拒财政撙节措施的左翼政党支持率激增,引发国际社会忧虑欧元区危机上升.[ID:nSB1552754]

投资人目前大致预计希腊将退出欧元区,因拒绝国际援助条件的希腊政党料可能在下月大选中获胜.

市场也在关注西班牙,周四该国标售24.9亿欧元较短期债券,得标利率较上次标售大涨.

美国今日公布的费城联储制造业数据触及去年9月来最低,4月领先指标为七个月内首次下滑,这也令市场人气受压.

交易商周四表示,中国冶炼厂商及交易商向伦敦金属交易所(LME)的韩国仓库交运约11万吨精炼铜,这是罕见的铜库存大批外流,可能打压铜价.

就在两周前,江西铜业(0358.HK)(600362.SS)子公司江铜国际贸易公司称,中国大型铜冶炼和贸易公司已达成共识,将在未来两个月内加大向伦敦金属交易所(LME)注册仓库交仓力度,出口"足够"数量的电解铜.[ID:nSH0103623]

其他金属,三个月期铝CMAL3由2,035美元升至2,054美元,三个月期锌CMZN3由1,898美元升至1,900,盘中触及1月初来最低的1,882美元.

三个月期镍CMNI3由17,005美元升至17,195美元.三个月期锡CMSN3收报19,200美元,周三收报19,675美元,三个月期铅CMPB3由1,971美元跌至1,927美元,盘中触及12月来最低的1,925美元.

以下为2017 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 345.75 -2.05 -0.59 343.60 0.63

LME期铝 2055.00 20.00 +0.98 2020.00 1.73

LME期铜 7655.00 0.00 +0.00 7600.00 0.72

LME期铅 1926.00 -45.00 -2.28 2035.00 -5.36

LME期镍 17190.00 185.00 +1.09 18710.00 -8.12

LME期锡 19200.00 -475.00 -2.41 19200.00 0.00

LME期锌 1900.00 2.00 +0.11 1845.00 2.98

上海期铝 16040.00 140.00 +0.88 15845.00 1.23

上海期铜 55730.00 1040.00 +1.90 55360.00 0.67

上海期锌 14975.00 115.00 +0.77 14795.00 1.22

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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