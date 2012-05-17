〔加拿大汇市〕加元兑美元触及四个月低点,欧债危机令投资者不安

路透多伦多5月17日电---加元兑美元周四触及四个月低点,欧洲银行业忧虑及希腊可能离开欧元区的前景,令投资者惊恐不安.

美国和加拿大乏善足陈的经济数据加剧了黯淡走势.

人们对西班牙银行业的忧虑再现.此前报纸报导称,上周被收归国有的西班牙Bankia银行(BKIA.MC),其客户自上周三起已经从银行账户提取逾10亿欧元(13亿美元)资金.该报是从昨天的董事会会议获取到相关信息.[ID:nST0518497]

此前出现了这样的暗示,即希腊银行业客户因预期该国将脱离欧元区,故正在挪移资金,这更令人们担心欧债危机.

加元兑美元CAD=D4收报1.0191加元,或0.9813美元,低于周三尾盘的1.0127加元,或0.9875美元.这是加元自1月16日触及最低水准以来连续第四日下跌.

市场关注周五将公布的加拿大4月通胀数据.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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