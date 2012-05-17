〔加拿大汇市〕加元兑美元触及四个月低点,欧债危机令投资者不安

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透多伦多5月17日电---加元兑美元周四触及四个月低点,欧洲银行业忧虑及希腊可能离开欧元区的前景,令投资者惊恐不安.
美国和加拿大乏善足陈的经济数据加剧了黯淡走势.
人们对西班牙银行业的忧虑再现.此前报纸报导称,上周被收归国有的西班牙Bankia银行(BKIA.MC),其客户自上周三起已经从银行账户提取逾10亿欧元(13亿美元)资金.该报是从昨天的董事会会议获取到相关信息.[ID:nST0518497]
此前出现了这样的暗示,即希腊银行业客户因预期该国将脱离欧元区,故正在挪移资金,这更令人们担心欧债危机.
加元兑美元CAD=D4收报1.0191加元,或0.9813美元,低于周三尾盘的1.0127加元,或0.9875美元.这是加元自1月16日触及最低水准以来连续第四日下跌.
市场关注周五将公布的加拿大4月通胀数据.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约