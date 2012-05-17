〔加拿大股市〕小幅收升,摆脱美国经济数据疲弱和欧洲忧虑的影响

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透多伦多5月17日电---加拿大股市主要股指周四小幅收升,终止四天连跌态势,因金矿股强劲表现抵销金融股下跌的影响.疲弱的美国经济数据及投资人愈发忧虑希腊情势及脆弱的欧洲银行业,拖累加拿大银行股下滑.
加拿大股市金矿类分项指数跳升约6%,因金价录得1月底来单日最大升幅.
金矿股上涨,令多伦多证交所S&P/TSX综合指数跑赢美国股市,后者周四触及四个低点.
周四美国经济数据疲弱支持美联储推出进一步量化宽松政策的可能性.费城联储银行公布美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数意外下跌至负5.8,为去年9月来最低位,显示制造业活动萎缩.同时,美国上周初请失业金人数追平此前一周的37万,令市场略为失望.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE仅升4.6点,或0.04%,报11,330.68点,日内高位为11,421.83点,上日触及七个月低位11,298.46点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约