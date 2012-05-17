〔美国股市〕标普500指数连跌五天,触及四个月低点

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 标普500指数从近期高位下挫6%,卖压加重
* 沃尔玛公布业绩后上涨,GameStop下滑
* Facebook IPO定价38美元,周五开始交易
* 道指收跌1.2%,标普500指数收低1.5%,Nasdaq指数下跌2.1%
路透纽约5月17日电---美国股市周四触及四个月低位,因西班牙公债收益率不断上升,投资人对该国银行业的忧虑加重,且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望.
对欧元区情势发展的担忧日盛且经济数据乏善可陈,拖累标普500指数连挫五日.该指数收在1月中来最低水准,自首季来的升幅回吐逾半.
"股市的买兴不高,"Seaport Securities Corp董事总经理Jason Weisberg表示,"欧洲形势风险严峻,投资人对玩'打地鼠'的游戏已经厌烦了."
道琼工业指数.DJI收跌156.06点,或1.24%,至12,442.49点;标准普尔500指数.SPX收挫19.94点,或1.51%,至1,304.86点.Nasdaq指数.IXIC下滑60.35点,或2.1%,至2,813.69点.
卡特彼勒(CAT.N)下挫4.5%,报87.77美元,对道指拖累最大,此前该公司经销商公布4月销售放缓.道指在过去12个交易日中有11日收低.
美国4月领先指标下滑,为七个月首见,另外费城联储制造业数据触及9月来最低.
美国上周初请失业金人数未见改善,显示招聘仍乏力.[US-ECI-CMN]
西班牙世界报(El Mundo)周四称,上周被收归国有的西班牙Bankia银行(BKIA.MC),其客户自上周三起已经从银行账户提取逾10亿欧元(13亿美元)资金.该报是从昨天的董事会会议获取到相关信息.
有关部分希腊银行面临紧急注资需求的消息殃及人气,拖累近几周疲弱的风险资产进一步下滑.CBOE波动性指数.VIX跳升9.3%,触及12月中来最高.
由于最近几个交易日升势昙花一现的形态,多头认为没有理由对抗卖压.
Facebook Inc (FB.O)为其首次公开招股(IPO)定价为每股38美元,令这一全球最大社交网络的市值超过1,000亿美元.该股将在周五于Nasdaq市场开始交易.
科技股疲软拖累Nasdaq指数大跌.苹果(AAPL.O)下挫2.9%,报530.12美元,高通(QCOM.O)重挫3.3%,报57.16美元.
标普500指数5月迄今跌6.1%,尽管波动预计持续,但跌势的长度令一些分析师预计短期会有反弹.
全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)上扬4.2%,报61.68美元,其公布的季度盈利胜预期.
GameStop Corp (GME.N)暴跌11.1%,报18.52美元,在标普500指数成份股中百分比跌幅最大,该公司预计的第二季盈利不及预期.
今日交投放量,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约82.5亿股,高于68.1亿股的日成交均值.
纽约证交所涨跌股数分别为412和2,625,Nasdaq市场为483和2,021.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约