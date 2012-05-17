修正:〔纽约汇市〕日圆上涨,希腊和西班牙忧虑挫伤欧元

(更正:内文第二段...日圆兑美元和"日圆"稍早...因译文有误,应更正为"欧元")

* 对希腊退出欧元区和银行业的担忧殃及欧元

* 欧元兑美元触及四个月低点,兑日圆触及三个月低点

* 西班牙的Bankia股价重挫

路透纽约5月17日电---避险的日圆周四兑欧元和美元大涨,因投资人担心西班牙和希腊的银行、希腊退出欧元区的机率以及美国令人失望的经济数据.

日圆兑美元和欧元稍早跳升至三个月高位,因有关西班牙评等遭下调的传闻拖累欧股.FTEU3大跌,且令欧元承压.

欧元兑美元也跌至四个月低点,但午后有所反弹.希腊和西班牙的麻烦令投资人愈发担心欧元区缺乏应对债务危机的可靠计划.

"我们认为欧元/美元未来两个月的风险严重偏向下滑,"野村证券外汇和固定收益策略部门全球主管Jens Nordvig表示.

"希腊第二轮选举可能真正启动退出欧元区程序,在这种情况下,欧元/美元可能下探1.20美元."

欧元兑日圆EURJPY=跌至100.54日圆,为2月7日来最低,尾盘报100.59日圆,跌1.5%.

美元兑日圆JPY=也大跌至79.12日圆,为2月17日来最低,尾盘跌1.3%,报79.24日圆.

欧元兑美元EUR=跌至1.2665美元,为1月中来最低,根据路透数据,欧元跌穿1.2680美元下方触动止损卖单,且势将测试今年低点1.2623美元.尾盘欧元跌0.2%,报1.2694美元.

"这么多人谈论希腊退出欧元区的事实显示对希腊能否继续留在欧元区的威胁真真切切."法国巴黎银行在研究报告中表示.

该行还指对欧元/美元交易的最佳策略还是作空欧元,其进一步将欧元/美元目标位由之前的1.28美元下调至1.2625美元.

西班牙世界报(El Mundo)周四称,上周被收归国有的西班牙Bankia银行(BKIA.MC),其客户自上周三起已经从银行账户提取逾10亿欧元(13亿美元)资金.消息拖累该股暴跌逾20%.

周三,欧洲央行已停止向一些被认为不具有偿债能力的希腊银行提供流动性.希腊将再次举行全国大选,抗拒财政撙节措施的左翼政党支持率激增,引发国际社会忧虑欧元区危机上升.[ID:nSB1552754]

美国公布的费城联储制造业数据远逊预期后,欧元获得一些支撑,且美元兑日圆扩大跌幅.

国际货币基金组织(IMF)官员称鉴于经济日趋疲弱,欧洲央行有进一步放宽政策的空间,而且有采取更多非传统政策措施的空间后,欧元再度转跌.

西班牙标售公债得标利率上升令市场愈发担心其借款成本难以维系.

周四公布的数据显示,西班牙经济首季萎缩0.3%,肯定处于衰退.

美元指数.DXY攀升至81.682的四个月高位,因投资人寻求避险.

部分市场人士表示,欧元可能反弹,因市场已经消化了围绕在希腊问题的许多风险.但多数人士预计欧元跌势将持续.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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