〔国际油市〕NYMEX原油期货连跌五日,因美国数据疲弱及欧元区忧虑持续

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约5月17日电---美国原油期货周四连跌第五个交易日,交投震荡,因美国经济数据疲弱,且对欧元区和希腊政治和债务危机的担忧打压欧美油价.
美国股市周四触及四个月低位,因西班牙公债收益率不断上升,投资人对该国银行业的忧虑加重,且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望.[.NCN]
周四美国费城联储银行公布美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数意外下跌至负5.8%,为去年9月来最低位,显示制造业活动萎缩.同时,美国上周初请失业金人数追平此前一周的37万,令市场略为失望.油市和股市受这些数据打压.
布兰特原油期货大跌2%,今年升幅尽数回吐,较美国原油期货的溢价也缩窄.
布兰特原油期货的颓势扶助拉低美国汽油期货和取暖油期货.
美国6月RBOB汽油期货RBM2收挫4.27美分,报每加仑2.8782美元,根据路透数据,该期货跌穿近月合约200日移动均线切入位2.8796美元,为2月2日来首次.
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货CLM2结算价报每桶92.56美元,下跌0.25美元,或0.27%,结算价为11月2日来最低.盘中交投区间为92.09-93.88美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 92.56 -0.25 -0.3% 92.09 93.88 263,353 308,371
7月原油 92.94 -0.25 -0.3% 92.47 94.24 131,963 128,242
6月RBOB汽油 2.8782 -0.0427 -1.5% 2.8668 2.9303 44,769 49,944
7月RBOB汽油 2.8174 -0.0477 -1.7% 2.8060 2.8730 47,788 40,535
6月取暖油 2.8490 -0.0486 -1.7% 2.8394 2.9051 50,762 56,482
7月取暖油 2.8556 -0.0483 -1.7% 2.8461 2.9115 32,551 33,672
ICE合约
7月布兰特 107.49 -2.26 -2.1% 106.94 110.15 284,407 22,415
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 598,404 664,792 562,071 1,537,443 1,708
汽油 145,103 125,403 150,051 260,516 767
取暖油 134,737 140,644 122,286 329,753 2,513(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3