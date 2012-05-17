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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 05:56 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货连跌五日,因美国数据疲弱及欧元区忧虑持续

路透纽约5月17日电---美国原油期货周四连跌第五个交易日,交投震荡,因美国经济数据疲弱,且对欧元区和希腊政治和债务危机的担忧打压欧美油价.

美国股市周四触及四个月低位,因西班牙公债收益率不断上升,投资人对该国银行业的忧虑加重,且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望.[.NCN]

周四美国费城联储银行公布美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数意外下跌至负5.8%,为去年9月来最低位,显示制造业活动萎缩.同时,美国上周初请失业金人数追平此前一周的37万,令市场略为失望.油市和股市受这些数据打压.

布兰特原油期货大跌2%,今年升幅尽数回吐,较美国原油期货的溢价也缩窄.

布兰特原油期货的颓势扶助拉低美国汽油期货和取暖油期货.

美国6月RBOB汽油期货RBM2收挫4.27美分,报每加仑2.8782美元,根据路透数据,该期货跌穿近月合约200日移动均线切入位2.8796美元,为2月2日来首次.

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货CLM2结算价报每桶92.56美元,下跌0.25美元,或0.27%,结算价为11月2日来最低.盘中交投区间为92.09-93.88美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 92.56 -0.25 -0.3% 92.09 93.88 263,353 308,371

7月原油 92.94 -0.25 -0.3% 92.47 94.24 131,963 128,242

6月RBOB汽油 2.8782 -0.0427 -1.5% 2.8668 2.9303 44,769 49,944

7月RBOB汽油 2.8174 -0.0477 -1.7% 2.8060 2.8730 47,788 40,535

6月取暖油 2.8490 -0.0486 -1.7% 2.8394 2.9051 50,762 56,482

7月取暖油 2.8556 -0.0483 -1.7% 2.8461 2.9115 32,551 33,672

ICE合约

7月布兰特 107.49 -2.26 -2.1% 106.94 110.15 284,407 22,415

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 598,404 664,792 562,071 1,537,443 1,708

汽油 145,103 125,403 150,051 260,516 767

取暖油 134,737 140,644 122,286 329,753 2,513(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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