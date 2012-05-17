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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 06:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.35 -3.06 -5.33 3803644

搜狐 (SOHU.O) 43.17 -0.96 -2.18 617243

网易 (NTES.O) 60.47 +2.78 +4.82 2453058

百度 (BIDU.O) 117.40 -4.86 -3.98 5516457

亚信科技 ASIA.O 11.42 -0.16 -1.38 139504

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.70 -0.22 -1.47 1906161

联电 (UMC.N) 2.39 +0.04 +1.70 2013753

日月光 (ASX.N) 4.67 -0.09 -1.89 210533

矽品精密 (SPIL.O) 5.25 -0.05 -0.94 377389

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 -0.01 -0.89 69027

友达 (AUO.N) 4.24 +0.12 +2.91 133546

中华电信 (CHT.N) 30.51 +0.26 +0.86 88146

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.68 -1.07 -2.39 865696

香港

中国移动 (CHL.N) 52.60 -0.67 -3.31 281160

中国联通 (CHU.N) 14.74 -0.73 -4.72 549915

中国电信 (CHA.N) 47.34 -2.31 -4.65 54073

中芯国际 (SMI.N) 2.02 -0.06 -2.88 59885

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.56 -0.09 -2.47 124

(完)

--整理 张荻

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