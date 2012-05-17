《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.35 -3.06 -5.33 3803644
搜狐 (SOHU.O) 43.17 -0.96 -2.18 617243
网易 (NTES.O) 60.47 +2.78 +4.82 2453058
百度 (BIDU.O) 117.40 -4.86 -3.98 5516457
亚信科技 ASIA.O 11.42 -0.16 -1.38 139504
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.70 -0.22 -1.47 1906161
联电 (UMC.N) 2.39 +0.04 +1.70 2013753
日月光 (ASX.N) 4.67 -0.09 -1.89 210533
矽品精密 (SPIL.O) 5.25 -0.05 -0.94 377389
和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 -0.01 -0.89 69027
友达 (AUO.N) 4.24 +0.12 +2.91 133546
中华电信 (CHT.N) 30.51 +0.26 +0.86 88146
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.68 -1.07 -2.39 865696
香港
中国移动 (CHL.N) 52.60 -0.67 -3.31 281160
中国联通 (CHU.N) 14.74 -0.73 -4.72 549915
中国电信 (CHA.N) 47.34 -2.31 -4.65 54073
中芯国际 (SMI.N) 2.02 -0.06 -2.88 59885
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.56 -0.09 -2.47 124
(完)
--整理 张荻
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3