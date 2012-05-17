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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 06:14 BJT

****主要国家经济指标预测--5月18日****

路透5月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.6% +3.3%

0800 意大利工业订单(较前月) 3月 -- -2.5%

(较上年同期) -- -13.2%

工业销售(较前月) -- +2.3%

(较上年同期) -- -1.5%

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1430 美国ECRI一周领先指标 5月11日当周 -- 125.4

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 +1.3% --

产能利用率指数(较前月) +1.3% --

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月12日当周 37.0 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --

续请失业金人数(万人) 5月5日当周 326.5 323.5

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% +0.3%

1400 美国领先指标(较前月) 4月 -0.1% +0.1%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 -5.8 10.0

(完)

--整理 龚芳/李春喜;审校 张荻

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