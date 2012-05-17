主要国家经济指标预测--5月18日****

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.6% +3.3%
0800 意大利工业订单(较前月) 3月 -- -2.5%
(较上年同期) -- -13.2%
工业销售(较前月) -- +2.3%
(较上年同期) -- -1.5%
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1430 美国ECRI一周领先指标 5月11日当周 -- 125.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 +1.3% --
产能利用率指数(较前月) +1.3% --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月12日当周 37.0 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --
续请失业金人数(万人) 5月5日当周 326.5 323.5
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% +0.3%
1400 美国领先指标(较前月) 4月 -0.1% +0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 -5.8 10.0
(完)
--整理 龚芳/李春喜;审校 张荻
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3