《综述》西班牙遭遇银行危机、经济衰退和债务压力三面围攻

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 高负债自治区将大幅削减预算
* 近日Bankia银行储户挤兑超过10亿欧元--报导
* 政府否认该报导,但Bankia股票大跌
* 数据确认西班牙经济再度陷入衰退
路透马德里5月17日电---西班牙周四标售公债的借款成本大幅飙升,此前公布的数据确认该国再度陷入经济衰退,且有报导称政府接管的Bankia银行(BKIA.MC)遭遇挤兑,拖累该银行股票重挫.
西班牙政府批准了高负债自治区今年削减180亿欧元预算的计划;一位政府消息人士称,Bankia下周将提交重组计划.
在周四的标售中,西班牙财政部不得不为三年期和四年期公债支付约5%的收益率(殖利率),以吸引买家.四年期公债平均收益率为5.106%,高于上次标售的3.374%.[ID:nSB1553054]
"这...符合近期标售的状态,西班牙财政部可以成功把公债发售出去,但收益率越来越高,"Rabobank驻伦敦利率策略师Richard McGuire指出,"这一不利趋势看来会牢牢保持下去...收益率节节攀升到最后,可能就会需要某种形式的外部干预."
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比