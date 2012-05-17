《综述》西班牙遭遇银行危机、经济衰退和债务压力三面围攻

* 高负债自治区将大幅削减预算

* 近日Bankia银行储户挤兑超过10亿欧元--报导

* 政府否认该报导,但Bankia股票大跌

* 数据确认西班牙经济再度陷入衰退

路透马德里5月17日电---西班牙周四标售公债的借款成本大幅飙升,此前公布的数据确认该国再度陷入经济衰退,且有报导称政府接管的Bankia银行(BKIA.MC)遭遇挤兑,拖累该银行股票重挫.

西班牙政府批准了高负债自治区今年削减180亿欧元预算的计划;一位政府消息人士称,Bankia下周将提交重组计划.

在周四的标售中,西班牙财政部不得不为三年期和四年期公债支付约5%的收益率(殖利率),以吸引买家.四年期公债平均收益率为5.106%,高于上次标售的3.374%.[ID:nSB1553054]

"这...符合近期标售的状态,西班牙财政部可以成功把公债发售出去,但收益率越来越高,"Rabobank驻伦敦利率策略师Richard McGuire指出,"这一不利趋势看来会牢牢保持下去...收益率节节攀升到最后,可能就会需要某种形式的外部干预."