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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 06:32 BJT

全球外汇市场5月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0600 - 德国4月生产者物价指数(PPI)

0800 - 意大利3月工业订单

0800 - 意大利3月工业销售

-- - 欧洲复兴开发银行年度会议(至5月19日)

1000 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在伦敦参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)组织的活动

1230 - 加拿大4月消费者物价指数(CPI)

1430 - 美国ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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