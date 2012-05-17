《综述》美国上周初请失业金人数持稳,大西洋沿岸中部制造业活动萎缩

* 最新一周初请失业金人数持稳于37万人

* 费城联储5月制造业指数跌至负5.8

* 美国经济谘商会4月领先指标下降

* 4月止赎活动跌至近五年低点

路透华盛顿5月17日电---上周美国初请失业金人数持稳在暗示就业增长不振的水平上,而5月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,都表明美国经济复苏依旧脆弱.

劳工部周四公布,上周初请失业金人数持稳于37万人,略高于路透调查访问分析师的预估.

"这次劳工市场并没有显示出多少动能,"4Cast分析师Sean Incremona说.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数降至负5.8,分析师预估为10,4月为8.5.[ID:nEAPAH0E21]

数据低于零表示该区域制造业萎缩.调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州.