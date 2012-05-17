《综述》美国上周初请失业金人数持稳,大西洋沿岸中部制造业活动萎缩

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 最新一周初请失业金人数持稳于37万人
* 费城联储5月制造业指数跌至负5.8
* 美国经济谘商会4月领先指标下降
* 4月止赎活动跌至近五年低点
路透华盛顿5月17日电---上周美国初请失业金人数持稳在暗示就业增长不振的水平上,而5月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,都表明美国经济复苏依旧脆弱.
劳工部周四公布,上周初请失业金人数持稳于37万人,略高于路透调查访问分析师的预估.
"这次劳工市场并没有显示出多少动能,"4Cast分析师Sean Incremona说.
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数降至负5.8,分析师预估为10,4月为8.5.[ID:nEAPAH0E21]
数据低于零表示该区域制造业萎缩.调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州.
费城联储公布报告后,美国股市扩大跌幅.报告加重了全球经济忧虑,与此同时,欧债危机亦有可能进一步加深.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比