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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 06:37 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,船运活动温和

路透5月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四持平,因租船活动温和.

波罗的海乾散货运价指数报1,137点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升6点至1,638点.日均获利上涨62美元,至8,983美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.63%,日均获利下降71美元,至10,030美元.

巴拿马型船即期租价最近在下跌,因季节性南美谷物航运班减少,船只又供应过剩.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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