《美国新股焦点》Facebook上市发行价定在区间高端,筹资逾160亿美元

路透纽约/旧金山5月17日电---Facebook(FB.O)将首次公开发行(IPO)价格定在了参考区间高端,筹资额将超过160亿美元,因需求旺盛,散户热情尤其高涨.这助长了该股周五挂牌首日将大幅蹿升的预期.

对Facebook挂牌首日涨幅的预测相差很大,部分专家称,高发行价和增加售股数量可能把涨幅限制在10-20%,也有专家称,此次发行声势如此浩大,涨幅不足50%都是令人失望的.

"我认为涨幅超过50%就会被看作是成功的发行--低于这个水平就会让人失望."Morningstar分析师Jim Krapfel称,"很多散户都不关心估值.这会成为推动该股首日大涨的动力."

Facebook此次出售其15%的股份,每股定价在38美元,估值为1,040亿美元.