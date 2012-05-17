《美国新股焦点》Facebook上市发行价定在区间高端,筹资逾160亿美元

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约/旧金山5月17日电---Facebook(FB.O)将首次公开发行(IPO)价格定在了参考区间高端,筹资额将超过160亿美元,因需求旺盛,散户热情尤其高涨.这助长了该股周五挂牌首日将大幅蹿升的预期.
对Facebook挂牌首日涨幅的预测相差很大,部分专家称,高发行价和增加售股数量可能把涨幅限制在10-20%,也有专家称,此次发行声势如此浩大,涨幅不足50%都是令人失望的.
"我认为涨幅超过50%就会被看作是成功的发行--低于这个水平就会让人失望."Morningstar分析师Jim Krapfel称,"很多散户都不关心估值.这会成为推动该股首日大涨的动力."
Facebook此次出售其15%的股份,每股定价在38美元,估值为1,040亿美元.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比