〔货币市场〕美国商票市场规模连续第三周增长

路透纽约/伦敦5月17日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布,经季节调整后,本周国内商业票据市场规模呈现连续第三周增长,表明对借钱给公司满足其库存和薪资支应需求,以及给短期公司债提供资金融通的意愿升温.

截至5月16日当周,经季节调整后美国商业票据市场规模增长272亿美元,至9,936亿美元,上周为9,664亿美元.

不过,未经季节调整的市场规模缩小20亿美元,至1.027万亿(兆)美元.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周四持稳于0.46685%.美元Libor自从跌落年初近0.58%的近期高位后,从4月中旬以来一直保持相对稳定.

另外分析师称,欧洲央行停止向部分希腊银行提供流动性,也是对其他国家的一个警告,要赶紧采取必要措施整顿好各自银行体系.

西班牙加大力度缓解市场对其银行业的忧虑,要求银行进一步提列300亿欧元损失拨备,之前曾在2月要求提列540亿欧元.

但该国政府接管Bankia银行(BKIA.MC)的消息还是惊动了市场.该行股价周四重挫20%.之前有报导称该行遭遇挤兑,但西班牙经济部长予以否认.[ID:nST0518497][BKIA.MC-CMN]

欧洲央行最近公布的一周财报显示,放出的较长期低息贷款中有110亿欧元在到期前就得到偿还,此举非同寻常,只有在银行失去交易对手资格,或担保品不足时,才可能发生这种情况.

当周借款规模也减少约120亿欧元,相应的紧急贷款分录增长近200亿欧元,暗示可能与希腊银行无法得到欧洲央行融资有关.

西班牙的银行从欧洲央行借入逾3,000亿欧元,几乎是欧洲央行未到期融资操作规模的三分之一.

随着欧洲央行提供近1万亿欧元贷款的效果开始消退,三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周四小涨,为欧洲央行两次三年期融资操作以来首见.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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