〔中国经济〕二季度GDP料增长约7.5%,建议加大政策调整力度---国家信息中心

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海5月18日电---中国国家信息中心周五发布报告称,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右.报告并建议加大宏观经济政策预调微调力度,落实结构性减税和大幅降低企业融资成本,保持经济平稳较快增长.
刊登在中国证券报的报告并称,在国内总需求放缓的背景下,二季度物价上涨压力略有缓解,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%左右,工业生产者出厂价格指数(PPI)下降0.6%左右.
中国一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比