《美债周五展望》公债价格上扬,受疲弱数据及欧洲忧虑提振

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国地区性制造业数据疲弱,提振公债价格

* 关注希腊形势,西班牙银行业评级料遭调降

* 美国10年期公债收益率接近60年低点

* 美国10年期通膨保值债券(TIPS)得标收益率创纪录负值水准

路透纽约5月17日电---美国公债价格周四上涨,因美国地区性制造业活动数据令人失望,且市场担忧希腊政局动荡和西班牙银行业情况,引发避险买盘.

指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR降至逾七个月来的最低,接近至少60年来的最低水准1.67%.

"收益率呈下降趋势," Bank of the West资本市场部门副总裁Paul Montaquila表示,"一直从欧元区传来的消息以及很多不同方面出现的不确定性,助力美国公债价格上涨."

分析师和交易商表示,市场担忧经济复苏进程及欧洲金融危机的蔓延,促使市场清算稍早因全球经济改善而进行的升息押注.

惠誉周四将希腊债信评级调降至更低的垃圾级别,指出这个债台高筑的国家或会退出欧元区.该评级机构称,此举可能导致所有希腊债务普遍违约.

美国方面,美国费城联邦储备银行称,美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数意外下降.该报告激发市场对经济的忧虑,早时并引发一波美国公债买盘,且买盘规模不断加大.[ID:nEAPAH0E21]

避险资金流入提振美国公债价格.30年期公债收益率徘徊于五个月以来最低水平.

与此同时,美国财政部130亿美元10年期通膨保值公债(TIPS)的买家似乎急于获得对通胀的廉价保护.分析师称,一旦美国经济增长加速,且各主要央行开始升息,通胀可能就上涨.

美国财政部在今天标售10年期TIPS中,得标利率为负0.391%,创下纪录低位,因国内外央行和投资者买盘旺盛.

巴克莱资本利率策略联合主管Michael Pond提到TIPS均衡通膨率(BEIR)的近期下降趋势时说,"吸引的投资者不是负的得标利率,而是相当低廉的通胀保护,"

10年期TIPS均衡通膨率周四报2.11%,低于3月中旬的2.43%.该数据衡量投资者的通胀预期.

尽管TIPS标售吸引了那些寻求对长期通胀低价对冲的投资者,但市场的主要关注重点仍是希腊政局发展以及希腊能否必然脱离欧元区.

"市场完全关注于欧洲局势,尤其是希腊,以及下月选举时他们如何行动,还有希腊是否将留在欧洲货币联盟,"洛杉矶Payden & Rygel负责人James Sarni称,该公司管理着超过600亿美元资产.

希腊将于6月17日举行选举.

现货市场上,指标10年期公债US10YT=RR尾盘价格涨18/32,至100-15/32,收益率报1.70%,较周三跌6个基点.

30年期公债US30YT=RR价格涨2个大点,至104-2/32,收益率报2.80%,当日跌近10个基点.

6月10年期公债期货TYM2收高11/32,报133-24/32,盘中一度创下133-26/32左右的合约高位.(完)

--编译 王翔琼/于春红/许娜;审校 利棣儿

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