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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 08:14 BJT

〔香港新股〕华电福新能源最早下周参加聆讯,拟募资约5亿美元--IFR

路透5月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，华电集团控股的华电福新能源计划最早将于下周参加港交所聆讯，拟通过上市募集资金约5亿美元。

美银美林、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易。

华电福新主营风能、水电、太阳能及其它可再生能源业务。

据政府环保部门网站的信息显示，该公司于2010年引入四家战略投资者：中国电力工程顾问集团、昆仑信托、福建兴业资本和福建大同创投。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 曾祥进; 审校 林高丽

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