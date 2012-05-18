〔香港新股〕华电福新能源最早下周参加聆讯,拟募资约5亿美元--IFR

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透5月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，华电集团控股的华电福新能源计划最早将于下周参加港交所聆讯，拟通过上市募集资金约5亿美元。
美银美林、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易。
华电福新主营风能、水电、太阳能及其它可再生能源业务。
据政府环保部门网站的信息显示，该公司于2010年引入四家战略投资者：中国电力工程顾问集团、昆仑信托、福建兴业资本和福建大同创投。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。