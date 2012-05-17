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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 07:43 BJT

〔中美贸易〕美国对中国太阳能产品征收不低于30%的惩罚性关税

路透5月17日电---美国周四决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.

此前,中美之间已经存在一系列贸易争端.美国商务部称,同意国内太阳能公司的观点,即中国大量倾销低价产品,且已导致几家可再生能源企业倒闭.

本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响,例如尚德电力STP.N和天合光能(TSL.N)等.

几家中国公司和一家太阳能贸易组织对此发表谴责,称这会推高清洁能源成本,阻碍行业快速发展.

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