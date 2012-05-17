〔美国个股〕惠普考虑全球裁员至少2.5万人--消息人士

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透5月17日电---熟悉情况的消息人士对路透表示,惠普(HPQ.N)正考虑裁减员工总数的8-10%,相当于裁员至少2.5万人.惠普新任执行长惠特曼(Meg Whitman)目前正力求公司恢复增长.
数位消息人士告诉路透,裁员计划正在讨论之中,尚未最终敲定.此次裁员可能还包括人员退休.消息人士未详细说明裁员时间表或其他细节.
惠普全球员工人数超过30万人.消息人士称,该公司最快可能在下周公布季度业绩时宣布裁员.
在惠特曼公布个人电脑和打印机部门合并计划后,分析师就预期惠普将会裁员.
惠普股价周四收盘小涨0.14%,报22.06美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约