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市场报道 | 2012年 5月 18日 星期五 07:51 BJT

〔美国个股〕惠普考虑全球裁员至少2.5万人--消息人士

路透5月17日电---熟悉情况的消息人士对路透表示,惠普(HPQ.N)正考虑裁减员工总数的8-10%,相当于裁员至少2.5万人.惠普新任执行长惠特曼(Meg Whitman)目前正力求公司恢复增长.

数位消息人士告诉路透,裁员计划正在讨论之中,尚未最终敲定.此次裁员可能还包括人员退休.消息人士未详细说明裁员时间表或其他细节.

惠普全球员工人数超过30万人.消息人士称,该公司最快可能在下周公布季度业绩时宣布裁员.

在惠特曼公布个人电脑和打印机部门合并计划后,分析师就预期惠普将会裁员.

惠普股价周四收盘小涨0.14%,报22.06美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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