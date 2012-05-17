版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 07:29 BJT

《中国报摘》--金融时报5月18日

* 头版头条:

--上合组织第二次财长和央行行长会议在北京举行,会议认为当前全球经济虽有好转迹象,但复苏依然脆弱,并面临很大风险,各国应加强对话,扩大财金合作.

* 其他:

--中国银监会公布数据,一季度商业银行实现净利润3,260亿元人民币,不良贷款率由去年四季度的1%下降至0.9%.(完)

--整理 沈燕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐