〔西班牙评等〕穆迪下调西班牙16家银行评级,称政府支持能力减弱(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增细节)
路透纽约5月17日电---评级机构穆迪周四下调西班牙16家银行评级,其中包括欧元区最大银行--西班牙国际银行(SAN.MC),穆迪指因经济疲弱,并且政府为银行提供支持的能力已经被削弱.
所有16家银行的长期债信评级至少被下调一个级距,有些甚至调降三个级距.
楼市泡沫破裂后,西班牙银行业充斥坏账,成为欧债危机的核心,因市场担心政府救援或令本已紧张的公共财政更加入不敷出.
"欧债危机肆虐,西班牙政府预算赤字不断攀升,并且重陷经济衰退,都导致该国主权信用下降,"穆迪称."这促使我们今天调降银行评级."
西班牙国际银行长期评级被下调三个级距,从Aa3降至A3.
穆迪亦将西班牙第二大银行BBVA(BBVA.MC)的长期评级自Aa3调低三个级距至A3,展望为负面.
穆迪指出,银行融资渠道受限,以及资产质量迅速恶化,是下调评级的原因.
西班牙楼市在2007-2008年崩盘,据政府估算,国内银行业对楼市曝险为3,070亿欧元(3,911.5亿美元),其中1,840亿欧元可能存在问题.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比