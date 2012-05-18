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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 08:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国港中旅集团50亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和北京银行主承
  中国兵器工业集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和农业银行主承
  孚日股份(002083.SZ)3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),中信银行和进出口行主承
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  二、新债上市:
  
  徐州新盛建设发展公司15亿元六年期固息债1280146,票面利率7.48%
  桂林经济建设投资10亿元六年期固息债1280147,票面利率6.90%
  中石油集团200亿元五年期中票1282156,票面利率4.35%
  南京化学工业园5亿元三年期中票1282159,票面利率6.95%
  北京城市排水集团15亿元五年期中票1282158,票面利率5.37%
  广州岭南国际企业集团5亿元三年期中票1282157,票面利率5.50%
  江阴利港发电公司6亿元一年期短融041254021,票面利率4.83% 
  浙江凯喜雅国际公司1亿元一年期短融041268002,票面利率7.48% 
  华粮物流集团北良公司4亿元一年期短融041253022,票面利率4.60% 
  宏润建设(002062.SZ)2.2亿元一年期短融041270001,票面利率5.70% 
  浙江中成控股集团4亿元一年期短融041253023,票面年利率5.70% 
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  三、缴款:    

  铁道部200亿元一年期短融1281002,票面利率3.69%  
  皇明洁能控股1.5亿元一年期短融
  中利科技(002309.SZ)4亿元一年期短融
  天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融
  四川沱牌舍得集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票
  贵航股份(600523.SS)2亿元三年期中票(中债信用增进公司担保)
  抚顺矿业集团10亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  中国人民银行70亿元一年期央行票据1101033到期兑付,参考收益率3.3058%
  山鹰纸业(600567.SS)3亿元一年期短融1181240到期兑付,票面利率5.20%
  二滩水电开发12亿元一年期短融1181241到期兑付,票面利率4.85%
  中铁十五局2.5亿元一年期短融1181242到期兑付,票面利率4.85%
  湖南五强产业集团4亿元一年期短融1181243到期兑付,票面利率5.90%
  陕西海升果业4亿元一年期短融1181244到期兑付,票面利率5.20%
  农业发展银行120亿元七年期浮息债(一年定存基准)070406付息,基本利差0.60%
  河北建投集团10亿元七年期固息债098084付息,票面利率4.85%
  河北建投集团10亿元10年期固息债098085付息,票面利率5.05%
  财政部280亿元50年期固息国债100037付息,票面利率4.40%
  赤峰城投12亿元七年期固息债1080060付息,票面利率6.18%
  南通产业控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080061付息,票面利率5.27%
  内蒙古伊泰集团15亿元五年期中票1082097付息,票面利率4.93%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家信息中心周五发布报告称,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产
总值(GDP)增长7.5%左右.报告并建议加大宏观经济政策预调微调力度,落实结构性减税和大
幅降低企业融资成本,保持经济平稳较快增长.[ID:nSB1554352]
  --中国银监会公布数据,一季度商业银行实现净利润3,260亿元人民币,不良贷款率由去年
四季度的1%下降至0.9%.

  --国家统计局今日公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              5/27公布1-4月规模以上工业企业利润           (1-3月-1.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

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