《中国债券市场每日交易备忘》--5月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国港中旅集团50亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和北京银行主承 中国兵器工业集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行和农业银行主承 孚日股份( 002083.SZ )3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),中信银行和进出口行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 徐州新盛建设发展公司15亿元六年期固息债1280146,票面利率7.48% 桂林经济建设投资10亿元六年期固息债1280147,票面利率6.90% 中石油集团200亿元五年期中票1282156,票面利率4.35% 南京化学工业园5亿元三年期中票1282159,票面利率6.95% 北京城市排水集团15亿元五年期中票1282158,票面利率5.37% 广州岭南国际企业集团5亿元三年期中票1282157,票面利率5.50% 江阴利港发电公司6亿元一年期短融041254021,票面利率4.83% 浙江凯喜雅国际公司1亿元一年期短融041268002,票面利率7.48% 华粮物流集团北良公司4亿元一年期短融041253022,票面利率4.60% 宏润建设( 002062.SZ )2.2亿元一年期短融041270001,票面利率5.70% 浙江中成控股集团4亿元一年期短融041253023,票面年利率5.70% ============================================================================== 三、缴款: 铁道部200亿元一年期短融1281002,票面利率3.69% 皇明洁能控股1.5亿元一年期短融 中利科技( 002309.SZ )4亿元一年期短融 天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融 四川沱牌舍得集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 贵航股份( 600523.SS )2亿元三年期中票(中债信用增进公司担保) 抚顺矿业集团10亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行70亿元一年期央行票据1101033到期兑付,参考收益率3.3058% 山鹰纸业( 600567.SS )3亿元一年期短融1181240到期兑付,票面利率5.20% 二滩水电开发12亿元一年期短融1181241到期兑付,票面利率4.85% 中铁十五局2.5亿元一年期短融1181242到期兑付,票面利率4.85% 湖南五强产业集团4亿元一年期短融1181243到期兑付,票面利率5.90% 陕西海升果业4亿元一年期短融1181244到期兑付,票面利率5.20% 农业发展银行120亿元七年期浮息债(一年定存基准)070406付息,基本利差0.60% 河北建投集团10亿元七年期固息债098084付息,票面利率4.85% 河北建投集团10亿元10年期固息债098085付息,票面利率5.05% 财政部280亿元50年期固息国债100037付息,票面利率4.40% 赤峰城投12亿元七年期固息债1080060付息,票面利率6.18% 南通产业控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080061付息,票面利率5.27% 内蒙古伊泰集团15亿元五年期中票1082097付息,票面利率4.93% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家信息中心周五发布报告称,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产 总值(GDP)增长7.5%左右.报告并建议加大宏观经济政策预调微调力度,落实结构性减税和大 幅降低企业融资成本,保持经济平稳较快增长.[ID:nSB1554352] --中国银监会公布数据,一季度商业银行实现净利润3,260亿元人民币,不良贷款率由去年 四季度的1%下降至0.9%.  --国家统计局今日公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩