〔中国经济〕增速回落但仍在正常区间,大幅持续下滑可能性不大--统计局专家

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透上海5月18日电---中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称,尽管当前的经济增速回落,但是依然处于正常区间.另外,当前部分经济先行指数已开始回升,说明经济未来大幅持续下滑的可能性不大.
中国证券报周五引述他在一论坛上表示,近期各项经济数据同比出现较明显回落,引发社会公众担心.但是通过历史数据判断,这样的增长趋势说明经济并没有进入偏冷状态,"我们的预警系统并没有发出警告."
此前公布的中国4月工业增速继续回落至近三年低位,消费数据更创逾五年新低.此外,当月新增信贷亦下滑明显,环比下滑逾三成.但同期官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至一年新高.
潘建成认为,采购和订货指标具有先行性,领先于经济.这两个指标已经持续几个月回升,与工业增长持续回落形成反差.同时,企业家对未来经济看好,今年一季度企业家的预期景气指数好于去年四季度.
至于未来政策走向,他指出,虽然当前经济增速放缓,但是宏观调控不能轻易放松,因为放松极有可能导致投资过热.另外,中国消费领域未来的升级方向应该更多在服务领域,包括休闲运动、探险旅游、教育培训、文化消费等.
中国国家信息中心发布的报告预计,二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,建议加大政策预调、微调力度.[ID:nSB1554352](完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。