〔中国经济〕增速回落但仍在正常区间,大幅持续下滑可能性不大--统计局专家

路透上海5月18日电---中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称,尽管当前的经济增速回落,但是依然处于正常区间.另外,当前部分经济先行指数已开始回升,说明经济未来大幅持续下滑的可能性不大.

中国证券报周五引述他在一论坛上表示,近期各项经济数据同比出现较明显回落,引发社会公众担心.但是通过历史数据判断,这样的增长趋势说明经济并没有进入偏冷状态,"我们的预警系统并没有发出警告."

此前公布的中国4月工业增速继续回落至近三年低位,消费数据更创逾五年新低.此外,当月新增信贷亦下滑明显,环比下滑逾三成.但同期官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至一年新高.

潘建成认为,采购和订货指标具有先行性,领先于经济.这两个指标已经持续几个月回升,与工业增长持续回落形成反差.同时,企业家对未来经济看好,今年一季度企业家的预期景气指数好于去年四季度.

至于未来政策走向,他指出,虽然当前经济增速放缓,但是宏观调控不能轻易放松,因为放松极有可能导致投资过热.另外,中国消费领域未来的升级方向应该更多在服务领域,包括休闲运动、探险旅游、教育培训、文化消费等.

中国国家信息中心发布的报告预计,二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,建议加大政策预调、微调力度.[ID:nSB1554352](完)