〔中国经济〕促节能家电等产品消费政策可拉动消费需求约4,500亿元--发改委

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透北京5月18日电---中国政府此前出台政策,促进节能家电等产品消费.对此国家发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币,年节能约1,200万吨标准煤,其中节电约323亿千瓦时.
国务院常务会议周三决定,安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.同时,安排22亿元支持推广节能灯和LED灯等多项政策.[ID:nSB1550592]
人民日报周五报导引述国家发改委副秘书长赵家荣表示,为确保实现上述目标,未来将加快制修订一批用能产品能效标准,力争年底前出台10项产品能效标准,不断提高产品能效准入门槛,强化标准的倒逼机制和引领作用.
同时,还将加快节能产品共性和关键技术研发,利用中央预算内投资,支持一批重大节能技术产业化示范项目,推动高效节能产品生产装置升级改造;严格项目能评管理.
商务部数据显示,截至2012年4月底,全国累计销售家电下乡产品2.41亿台,实现销售额5,674.9亿元,发放补贴661.9亿元.而2009年5月至2011年12月31日的家电以旧换新政策,拉动直接消费超过3,400亿元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。