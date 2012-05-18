〔企业并购〕安捷伦拟22亿美元收购丹麦Dako,以扩张医疗诊断市场份额

路透5月17日电---安捷伦科技(A.N)将斥资22亿美元,从瑞典私募股权集团EQT手中收购丹麦癌症诊断公司Dako,以期在高增长的医疗诊断市场扩大份额.这是安捷伦科技有史以来规模最大的交易.

安捷伦科技一直在扩张其在医疗诊断领域的市场份额,并在2009年以15亿美元的价格收购了生物分析企业Varian.

安捷伦科技执行长Bill Sullivan说,"安捷伦收购Dako,是为了增强公司在生命科学领域的地位,同时也是为了营收的增长."

安捷伦科技预计Dako在2013财年将带来3.73亿美元的营收.(完)