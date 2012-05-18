〔企业并购〕安捷伦拟22亿美元收购丹麦Dako,以扩张医疗诊断市场份额

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透5月17日电---安捷伦科技(A.N)将斥资22亿美元,从瑞典私募股权集团EQT手中收购丹麦癌症诊断公司Dako,以期在高增长的医疗诊断市场扩大份额.这是安捷伦科技有史以来规模最大的交易.
安捷伦科技一直在扩张其在医疗诊断领域的市场份额,并在2009年以15亿美元的价格收购了生物分析企业Varian.
安捷伦科技执行长Bill Sullivan说,"安捷伦收购Dako,是为了增强公司在生命科学领域的地位,同时也是为了营收的增长."
安捷伦科技预计Dako在2013财年将带来3.73亿美元的营收.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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