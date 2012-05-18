《中国报摘》--中国证券报5月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 头版头条:
--中国人民银行、浙江省人民政府联合下发通知,决定在浙江省丽水市开展农村金融改革试点工作.综合运用信贷、证券、保险、信托和担保等金融资源,提升直接融资比重,推荐规模化农业经营实体到中小企业板和创业板上市融资.
* 其他:
--消息人士透露,近日监管部门就《商业银行资本管理办法》的实施与商业银行进行沟通.新规有望于2013年1月1日起正式实施.据测算,新资本管理办法会使资本充足率下降,但下降幅度有限.
--证监会主席助理姜洋称,证监会正在扎实推进原油期货和国债期货市场建设.包括国际平台、基准油等内容的原油期货建设原则性框架已基本形成,将与有关方面协同推进原油期货上市工作.国债期货相关合约及规则设计、技术系统开发工作已基本完成.
--国家信息中心经济预测部预计,二季度经济增长延续减速态势,GDP增长7.5%左右.报告建议加大宏观经济政策预调微调的力度,落实结构性减税和大幅降低企业融资成本,保持经济平稳较快增长.
--环保部等四部委联合发布相关规划称,"十二五"期间,初步确估算投资3,460亿元人民币用于防治重点流域水污染.鼓励股权与创业投资机构、地方融资平台等投资重点工程，探索环保设施融资租赁、污水处理设施资产证券化等多种融资方式参与治理.
--财政部数据显示,1-4月国有企业累计实现利润总额6,690.1亿元,同比下降8.6%,实现利润已连续三个月同比下降,但降幅收窄.
--银监会公布数据显示,今年一季度,商业银行实现净利润3,260亿元,同比增长23.72%;资本利润率为22.3%,同比下降0.1个百分点.
--国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成表示,当前部分经济先行指数已经开始回升,说明中国经济未来大幅持续下滑的可能性不大.尽管当前的经济增速回落,但是依然处于正常区间.
--首钢股份(000959.SZ)公布重组草案.与此前市场预期一致,迁钢仍然作为资产置换的标的,置入资产迁钢作价183.70亿元.首钢集团三年内注入首钢矿业的承诺不变.(完)
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。