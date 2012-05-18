〔日本股市〕日经指数盘初下挫逾2%,受西班牙银行业忧虑拖累

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透东京5月18日电---日股日经指数周五盘初大幅下挫,跌破8,800点的支撑水平,因西班牙银行系统体质疑虑和日圆走强,令本已悲观的投资者情绪更加恶化.
日经指数.N225盘初下跌2.1%,至8,688.02点.东证股价指数.TOPX挫跌2.2%,至730.91点.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。