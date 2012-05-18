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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 08:22 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下挫逾2%,受西班牙银行业忧虑拖累

路透东京5月18日电---日股日经指数周五盘初大幅下挫,跌破8,800点的支撑水平,因西班牙银行系统体质疑虑和日圆走强,令本已悲观的投资者情绪更加恶化.

日经指数.N225盘初下跌2.1%,至8,688.02点.东证股价指数.TOPX挫跌2.2%,至730.91点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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