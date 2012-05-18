《热点透视》若存款外流状况加剧,希腊或在重新选举前就面临危急关口

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 王兴亚

路透伦敦5月17日电---必须得等到6月17日才能知道希腊是否会留在欧元区内吗?不要着急下结论.如果存款挤提状况加剧,希腊甚至在重新选举前就可能走到危急关头.

希腊总统本周早些时候表示,该国银行业周一有7亿欧元存款流失.外流速度似乎已经加快,因为储户越发担忧政治僵局将驱使希腊退出欧元区.根据一位高级银行家,该国存款外流速度目前高达每天10-15亿欧元.如果保持这种速度,重新选举前可能还会流失200-300亿欧元的存款.

这样的存款外流速度也许能够应付.毕竟,希腊的银行扶持基金下周将向银行业注资180亿欧元.真正的问题在于,若出现恐慌该怎么办,比如银行体系剩余的大约1,600亿欧元存款中有半数试图外逃.

欧洲央行(ECB)已经向希腊银行业者提供1,270亿欧元的流动性,包括直接通过其再融资操作以及通过授权希腊央行提供紧急流动性援助.因此,一旦希腊退出欧元区,欧洲央行无论怎样都要面临巨额损失,并需要资本重整.但如果损失在数周内激增,则欧洲央行的信誉或将严重受损.

然而,停止提供流动性也不是什么好办法.如果这样,希腊政府将不得不在选举前就实施资本管制.那可能会让选民专注于选举.但是,这也可能激起希腊民众的反欧元情绪,并在欧元区其他二线国家引发恐慌.

欧洲央行将不希望独自做出如此重大决策,可能会为自己的行动寻求政治掩护.它可以告诉欧元区各国政府,如果他们不保护其免受进一步损失,就停止援助希腊.当然,各国政府也不想背黑锅.大家都将祈祷银行挤兑状况不要恶化.(完)