独家：联合国专家组称朝鲜可能向叙利亚和缅甸出售过武器

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国5月17日电---据路透周四看到的一份保密报告显示，联合国监督对朝鲜制裁的专家组报告称，朝鲜可能向叙利亚和缅甸提供过武器及相关物品。
“朝鲜民主主义人民共和国继续无视联合国制裁措施，”专家组在报告中表示。这份报告本周稍早呈交给联合国安理会对朝制裁委员会。
“联合国成员国没有向本委员会报告过朝鲜有违反核禁运的迹象，或违规输送其他大规模杀伤性武器或弹道导弹相关物品，”报告称，“但他们确实报告朝鲜有数起违反禁令的行为，包括有武器及相关材料和奢侈品的买卖。”（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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