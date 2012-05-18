《中国报摘》--其他报纸重要消息5月18日(I)

**上海证券报**

--高盛投资管理部首席投资策略师哈继铭表示,目前中国货币政策放松仍存在较大空间,同时在未来看好下游消费品行业的投资机会.

**人民日报**

--工信部副部长尚冰在2012世界电信和信息社会日大会上表示,自2009年初启动商业运营以来,中国3G用户已达到1.52亿户,手机网民超过3.7亿人,电子商务、移动支付、搜索引擎、微博等互联网应用渗透率在不断加大,以互联网为代表的信息通信业有力带动了经济社会的快速发展.

--北京市住房城乡建设委、人力社保局日前联合印发了《关于进一步加强〈北京市工作居住证〉核验工作的通知》,规定对伪造工作居住证的,两年内不得向其销售住房,今后不予办理工作居住证.

--国务院常务会议研究确定了促进节能家电等产品消费的政策措施,国家发改委有关负责人表示,此举可一举两得,既能稳定增长、扩大内需,又能促进调整结构、节能减排,预计将拉动消费需求约4,500亿元,年节能约1,200万吨标准煤,其中节电约323亿千瓦时.

--2012年中国棉业发展高峰论坛上获悉,当前正值棉花播种高峰,受今年国家将进一步提高棉花收储价格等因素影响,棉农植棉意向下降幅度有所趋缓,预计种植面积在7,000万-7,300万亩之间,同比下降4%-9%左右.

--从广东工商部门获悉,该省开展的征集合同"霸王条款"活动中,消费者反映问题最为集中的是通信行业,涉及电信、移动、联通等三家通信运营企业.

**第一财经日报**

--证监会发行部公布相关指引称,对餐饮行业销售收入确认、新店扩张风险和加盟经营风险等核心问题的信息披露要求进行了详细规定,这也意味着一度中断的餐饮类企业IPO正式放行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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