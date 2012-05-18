《全球主要国家债券发行预告》--5月18日-5月25日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透5月18日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/18 英国 标售国库券
5/21 0600 德国 30亿欧元 12个月期国库券
5/21 1530 美国 13周和26周期国库券
5/21 法国 BTF国库券
5/22 西班牙 三个月和六个月期国库券
5/22 0120 日本 约两个月期贴现国库券
5/22 0130 日本 流动性供给标售
5/22 1530 美国 四周期国库券
5/22 1700 美国 两年期公债
5/22 加拿大 89亿加元 98天期国库券
5/22 加拿大 33亿加元 168天期国库券
5/22 加拿大 33亿加元 350天期国库券
5/23 加拿大 30年期公债
5/23 0600 德国 50亿欧元 联邦债券
5/23 1700 美国 五年期公债
5/24 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/24 0130 日本 20年期公债
5/24 1700 美国 七年期公债
5/25 英国 标售国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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