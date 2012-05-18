潘基文称基地组织是叙利亚汽车爆炸袭击的幕后黑手

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月17日电---联合国秘书长潘基文周四称，他认为叙利亚一周前发生的两起自杀式汽车爆炸袭击事件应由基地组织负责。这两起爆炸袭击造成至少55人死亡，而目前至少已有一万人死于叙利亚长达14个月的冲突中。

潘基文在纽约联合国总部进行的一个青年人活动上说：“几天前，叙利亚发生了规模巨大且严重的恐怖袭击。我认为，基地组织肯定是幕后黑手，这再次引起了十分严重的问题。”

据叙利亚国家媒体报导，大马士革5月10日发生两起汽车爆炸袭击，共造成55死亡，372人受伤，是叙利亚自去年3月陷入危机以来首都发生的最严重袭击事件。

叙利亚一直表示，该国面临境外势力资助并怂恿的恐怖袭击阴谋，当中包括沙特和卡塔尔，这两个国家曾呼吁向叙利亚反叛力量提供武器援助以推翻阿萨德。

潘基文称：“（在叙利亚）部署观察员起到一些缓冲作用，该国的暴力活动减少，但这还不足够，暴力活动尚未完全停止。我们正在尽一切努力保护平民。”

他还称，至少有一万人在叙利亚的冲突中丧命。（完）