版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 08:50 BJT

〔韩国股市〕盘初大跌逾2.5%至年内盘中最低,因投资者削减风险部位

路透首尔5月18日电---韩国股市周五盘初下跌逾2.5%,触及年内盘中最低,并跌破了关键的心理价位1,800点,因投资者出于对西班牙银行业不稳定和希腊可能退出欧元区的担忧,削减风险部位.

0028GMT时,韩国综合股价指数.KS11跌2.64%,至1,796.04点.(完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐