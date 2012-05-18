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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 08:58 BJT

〔企业并购〕剩余三家LME竞购方均提交逾10亿英镑报价--金融时报

路透伦敦5月18日电---英国金融时报周五报导称,伦敦金属交易所的(LME)剩余三家竞购者对该交易所的估价均超出10亿英镑(16亿美元).

金融时报援引熟悉状况的人士称,芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)以及香港交易及结算所有限公司(HKEx)(0388.HK)将相互竞争以取得LME的控制权.

报导称,三家潜在竞购方对LME的估值相仿,介于大约10亿至12亿英镑,不过仍有时间对报价进行调整.

报导称,纽约-泛欧交易所NYX.N上周提出约8亿英镑报价后,被淘汰出局.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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