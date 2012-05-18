〔企业并购〕剩余三家LME竞购方均提交逾10亿英镑报价--金融时报

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透伦敦5月18日电---英国金融时报周五报导称,伦敦金属交易所的(LME)剩余三家竞购者对该交易所的估价均超出10亿英镑(16亿美元).
金融时报援引熟悉状况的人士称,芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)以及香港交易及结算所有限公司(HKEx)(0388.HK)将相互竞争以取得LME的控制权.
报导称,三家潜在竞购方对LME的估值相仿,介于大约10亿至12亿英镑,不过仍有时间对报价进行调整.
报导称,纽约-泛欧交易所NYX.N上周提出约8亿英镑报价后,被淘汰出局.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。